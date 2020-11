Da Margiotta a Lapadula, la Top 5 dei giocatori italiani con altre nazionali

Oltre al neo-peruviano Gianluca Lapadula, non sono molti i giocatori italiani ad aver rappresentato Nazionali di altri paesi: ecco la nostra Top 5

La storia del calcio italiano è tempestata da decine di giocatori oriundi che hanno vestito la maglia della Nazionale Italiana. Decisamente molti di meno quelli che invece hanno “snobbato” i colori azzurri per accettare la corte di altri selezioni.

Nomination fuori lista per il talento mai ancora sbocciato di Hachim Mastour (Marocco), per il portiere di formazione cuneese Alfred Gomis (Senegal) e per quel Cristian Arrieta (Portorico) reso celebre da Ciccio Graziani e dal programma tv “Campioni”. Ecco nel dettaglio la nostra Top 5:

5 – Massimo Margiotta (Venezuela). Maracaibo, fuggire sì ma dove? Centravanti girovago tra Serie C e Serie B con qualche puntata sporadica nella massima serie con Udinese, Vicenza e Perugia. Nel 2000 la soddisfazione di partecipare ai Giochi Olimpici con la maglia dell’Italia. Poi, nel 2004 la scelta di difendere i colori della “vinotinto” con cui colleziona 11 presenze e 2 reti.

4 – Max Vieri (Australia). Eh già il fratello di Bobo passa alla storia del calcio italiano per aver scelto la maglia “aussie”, pur essendo brevemente transitato anche da Juventus e Napoli. Mai, però, riesce ad affermarsi in Serie A e addirittura, la gioia più intensa arriva proprio dalla Nazionale australiana con cui nel 2004 conquista la Coppa di Oceania.

3 – Christian Manfredini (Costa d’Avorio). Una delle frecce di Gigi Delneri nel mitico Chievo dei miracoli dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juventus. Genoa, Lazio (con cui gioca anche in Champions League) e Fiorentina nel suo curriculum, senza però la soddisfazione della chiamata in Azzurro. Così, nel 2006, ecco l’occasione con il team africano: due presenze e la soddisfazione anche di un gol in amichevole con la Spagna.

2 – Riccardo Gagliolo (Svezia). Il vichingo di Imperia ci ha messo moltissimo ad assaggiare il calcio che conta. Merito della cavalcata con il Carpi dalla Lega Pro alla Serie A, attirando le attenzioni del Parma, di cui è ancora oggi un punto fermo. La madre svedese gli apre le porte alla doppia cittadinanza e così nel 2019 ecco la gioia dell’esordio con gli scandinavi al cospetto della Far Oer.

1 – Gianluca Lapadula (Perù). L’esempio più fresco di calciatore italianissimo in cerca di gloria lontano dal Belpaese. Dopo la lunga gavetta nelle categorie inferiori, il centravanti torinese esplode con la maglia del Pescara segnando 27 reti in Serie B. Nel Milan non sfonda, ma con Genoa, Lecce e Benevento conferma di essere attaccante di caratura. Nel disastroso ciclo Ventura assaggia anche la Nazionale Italiana in amichevole contro San Marino, segnando una tripletta. Non, però, una gara ufficiale, motivo per cui ora ha accettato la convocazione con la selezione sudamericana.