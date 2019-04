Dopo le proteste di Juventus-Milan, arriverà oggi la sospensione per l’arbitro Michael Fabbri: il fischietto ravennate non incrocerà più i rossoneri fino a fine campionato

Come facilmente prevedibile, arriveranno provvedimenti disciplinari per l’arbitro Michael Fabbri, protagonista di una prestazione decisamente discussa sabato in Juventus-Milan. A sollevare le polemiche da parte rossonera soprattutto il rigore negato per il tocco di braccio di Alex Sandro, episodio sul quale a fine partita Leonardo aveva duramente alzato la voce. Stando a quanto riferito stamane dal Corriere della Sera per Fabbri dovrebbero esserci già oggi sanzioni: il giovane fischietto di Ravenna sarà fermato probabilmente per qualche partita e da qui a fine campionato quasi sicuramente non incrocerà più il Milan. Del resto anche lo stesso designatore Nicola Rizzoli ieri aveva ammesso gli errori di Fabbri dicendosi disposto a chiedere scusa di persona alla società rossonera.

Le scuse potrebbero arrivare in giornata, quando è previsto un incontro tra allenatori e capitani delle squadre e i vertici arbitrali: per parte rossonera saranno ovviamente presenti Gennaro Gattuso ed Alessio Romagnoli, ma non è detto non ci sia anche lo stesso Leonardo, deciso più che mai a chiedere spiegazioni e pretendere rispetto nei confronti della società. Alla base dei malumori del Milan un dato incontestabile: nessuna squadra quest’anno in campionato ha avuto a favore meno rigori. Sabato contro la Juventus poi, oltre all’errore relativo al fallo non sanzionato di Alex Sandro, ha tenuto banco anche la questione relativa al calcione rifilato da Mario Mandzukic a Romagnoli a fine partita: su quell’episodio è possibile l’intervento della prova tv.