L’Atalanta vince la Champions? Sartori: «Senza lo stop…»

Giovanni Sartori parla della possibile vittoria della Champions League: le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica dell’Atalanta

Giovanni Sartori, direttore dell’area tecnica dell’Atalanta, ha commentato la possibilità di vincere la Champions League al termine della stagione: «Non lo so, perché noi dobbiamo ripartire. Se non avessimo avuto questa interruzione saremmo arrivati in una condizione psico-fisica ottimale, lo dimostrano le annate di Gasperini, facciamo finali travolgenti».

«Avremmo detto la nostra, lo spero anche in questo momento. Cercheremo di passare il turno, l’obiettivo del mister è di guardare avanti. La mentalità dell’allenatore è stata fondamentale – oltre alla proprietà – per raggiungere questi obiettivi, il voler sempre vincere», ha concluso Sartori ai microfoni di Sky Sport.