Latina, Bandinelli: «Contento di essere rimasto»

Le parole di Filippo Bandinelli, calciatore del Latina, sulla scelta di lasciare la Fiorentina e la voglia di giocare in Serie A

Filippo Bandinelli, ex calciatore della Fiorentina, ora al Latina, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole: «Come valuto la scelta di essere tornato qui? Durante l’estate c’è stata questa opportunità. Mi ero trovato molto bene qui ed avevo terminato la stagione in modo positivo. Avevo ed ho tuttora voglia di dimostrare quanto valgo, ho scelto di restare e ne sono contento».

SULLA SERIE A – «E’ il sogno di ogni ragazzo che comincia a giocare a calcio. Ho fatto tutto il settore giovanile con la maglia viola e sono stato fortunato, perché tuttora gioco con una società come il Latina che mi permette di affrontare un campionato importante come quello di Serie B».