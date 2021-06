Lautaro Inter, Marotta si tutela: in caso di addio, già pronto il sostituto

Calciomercato Inter: in caso di addio di Lautaro Martinez, i nerazzurri avrebbero già individuato il sostituto del Toro

Nelle prossime ore è atteso a Milano l’agente Camano, rappresentante anche di Lautaro Martinez oltre che di Hakimi. Si parlerà ovviamente della cessione del marocchino, ma inevitabilmente il discorso verterà anche sul futuro dell’attaccante albiceleste attualmente impegnato con la sua nazionale in Copa America.

Resta infatti congelata la trattativa per il rinnovo del ‘Toro’, attualmente in scadenza nel 2023 con l’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione non vuole privarsi di Lautaro e solo un’offerta fuori mercato intorno ai 90 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola. Atletico Madrid e Barcellona restano vigili sul giocatore che, in caso d’addio all’Inter, potrebbe essere rimpiazzato da Giacomo Raspadori alla corte di Inzaghi come scrive Tuttosport. Il gioiellino del Sassuolo resterebbe infatti il primo obiettivo di Marotta per l’attacco se partisse Lautaro Martinez.