Lautaro Martinez: «In Copa America voglio esserci. Mi rivedo in Falcao»

Lautaro Martinez parla dal ritiro dell’Argentina, dove la nazionale albiceleste sta preparandosi per la Copa America

Lautaro Martinez ha messo a segno una doppietta contro il Nicaragua, mettendosi in luce in vista della Copa America. Lautaro si racconta ai microfoni di ESPN: «Sono cresciuto in uno spogliatoio. Ho cominciato da difensore centrale perché ero veloce».

«Non ho idoli, ma mi piacciono molti calciatori. Guardavo i movimenti di Falcao nel River mi rivedo in lui per come attacca la porta. Copa America? Voglio esserci».