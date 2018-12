Lautaro periodo nero: investe una ciclista, trasportata in ospedale in codice giallo

La donna è stata trasportata al Fatebenefratelli in codice giallo. Illeso Lautaro Martinez

Periodo nero per Lautaro Martinez. Dopo le parole del padre che hanno infastidito non poco Spalletti, l’argentino è è rimasto coinvolto in un incidente stradale, questo pomeriggio, alle 15.36 in piazza Buonarroti. Una donna di 36 anni, in bicicletta, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli. L’investimento è avvenuto in una strada pericolosa, forse per una mancata precedenza o un’imprudenza dell’attaccante. La polizia locale sta accertando la dinamica dell’incidente e le responsabilità. Martinez è rimasto illeso anche se sotto choc.