Lautaro: «Scudetto? Pensiamo di partita in partita, su Conte e Icardi…»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’imminente sfida alla Juve in campionato e del suo ambientamento all’Inter

Dopo l’ottima prova al Camp Nou contro il Barcellona, Lautaro Martinez ha messo nel mirino la Juve per il match di domenica sera. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante argentino ha parlato così della sfida ai bianconeri e del mondo Inter.

MESSI – «Io gliel’ho chiesta prima, quindi alla fine l’ha data a me e ne sono stato felice perché ora è a casa mia.Giocare con lui? Io penso all’Inter, poi quando posso giocare con Messi lo faccio in Nazionale: per me è un sogno che si realizza perché già da bambino avevo ammirazione. Ma ora ho in testa solo l’Inter, voglio raggiungere ancora molti obiettivi».

CONTE – «Dal primo giorno, già da quando giocavo in Copa America, mi ha chiamato e mi ha detto che voleva allenarmi, è un tecnico che mi piace molto. Ha un modo di pensare importante, chiede sempre lavoro duro serio, fa sì che in campo venga fuori quello che proviamo in allenamento»

SCUDETTO – «Pensiamo di partita in partita, abbiamo una mentalità diversa grazie a Conte e ai giocatori. Cerchiamo di lasciare la miglior immagine possibile in campo, poi vedremo»

JUVE – «La Juve ha tanti giocatori importanti, sarà una gara difficile come quella di mercoledì. Proveremo a recuperare fisicamente per affrontarla al 100 per 100, poi Conte sceglierà l’11 migliore. Ronaldo? Conosciamo la sua classe, è un giocatore importante come Messi. Ma ne sfideremo tanti domenica, cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che lui può spostare gli equilibri»

ICARDI – «Si è trattato di un problema tra lui e il club, aveva bisogno di giocare e sono contento che ora giochi al Psg. Ho parlato con lui e altri, sono felice che stia andando tutto bene»