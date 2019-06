Nella notte di San Juan, dove l’Albiceleste ha affrontato il penultimo test prima della Coppa America, ha brillato la stella del Toro Martinez, capace di condire l’agevole 5-1 contro il Nicaragua con una doppietta da attaccante di razza.

Ottima partita dell’attaccante nerazzurro che si prepara al meglio all’attesissima Copa America in Brasile. Appuntamento al quale tutti gli argentini non vedono l’ora di partecipare.

It's four for Argentina! 🙅♂️

It's a brace for Lautaro Martinez as the Inter man scores twice in the span of ten minutes with a great strike as the Albiceleste is thrashing Nicaragua tonight in San Juan. #ARGvsNIC pic.twitter.com/0hdnbtnlHg

