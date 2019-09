Lautaro si è preso l’Argentina e ora l’Inter vuole blindarlo

Lautaro Martinez è diventato un idolo in patria dopo la tripletta contro il Messico: ora el Toro vuole prendersi l’Inter

Senza scomodare paragoni scomodi e pretestuosi, Lautaro Martinez ha una media realizzativa al di poco inferiore di quella di Messi alla sua età con la maglia dell’Argentina. Per capirci, Messi all’età del Toro (22 anni) aveva un record con la Seleccion di 39 presenze e 12 reti. Lautaro viaggia poco sotto la media di un gol a partita (0,69), con 9 reti in 13 presenze e si è messo alla spalle Aguero, Dybala e Higuain.

Sorride sicuramente il ct Scaloni ma sorride anche Conte che non vede l’ora di far esplodere tutto il talento dell’argentino. E come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società pensa al rinnovo di contratto e a come blindarlo: quella clausola da 111 milioni sembra più un invito a comprare che un «vietato avvicinarsi».