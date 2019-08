Laxalt Milan, l’agente: «Incontro positivo, andrà via in prestito»

Laxalt Milan, parla l’agente all’uscita dall’incontro con i dirigenti rossoneri: ecco le parole sulla cessione dell’esterno

Diego Laxalt sta per lasciare il Milan. A confermarlo è il suo agente Ariel Krasouski, uscendo dall’incontro con la dirigenza rossonera. Queste le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio: «È stato un incontro molto positivo, stiamo cercando di trovare la migliore soluzione per Diego e per il Milan» .

«Continuiamo a lavorare in sintonia col direttore. Andrà via in prestito» Incontro in vista con l’Atalanta, in pole per Laxalt.