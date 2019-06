Laxalt Milan, l’agente svela il futuro dell’uruguaiano

L’agente di Diego Laxalt ha parlato del futuro dell’uruguaiano: il calciatore potrebbe lasciare il Milan con l’arrivo di Giampaolo

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt del Milan, ha parlato del futuro del giocatore uruguaiano.

Ecco le sue parole: « Diego vuole restare al Milan. Nell’anno passato è stato molto bene nel Milan e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per Diego lui vorrebbe restare in rossonero».