Lazaro Inter, affare in dirittura d’arrivo: i nerazzurri sempre più vicini all’esterno austriaco dell’Herta Berlino: ecco i dettagli

L’Inter, dopo l’affare Sensi, è pronta a regalare un altro giovane giocatore ad Antonio Conte. Si tratta di Valentino Lazaro, esterno classe 1996 dell’Herta Berlino.

L’ala austriaca sarebbe sempre più vicina ai nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport: i tedeschi vorrebbero 25 milioni di euro. L’Inter per il momento sarebbe ferma a 17, ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Con la sua duttilità, sarebbe ideale per il gioco di Conte.