La Lazio spera in un Leiva-bis, obiettivo Aaron Ramsey

La Lazio sogna Aaron Ramsey: può essere un colpo dalla Lucas Leiva, ma prima bisogna dare via Milinkovic-Savic

Aaron Ramsey è il sogno della Lazio. Gioca nell’Arsenal, è in scadenza nel giugno del 2019 ed è uno dei calciatori col rendimento più alto della squadra londinese. Ha ventotto anni ed è nel pieno della forma, quindi il giocatore perfetto per i biancocelesti. L’affare per ora è solo potenziale, perché si tratta di una voce messa in giro da Il Corriere dello Sport. Ramsey costa molto, si parla di quaranta-cinquanta milioni di euro. La Lazio non ha quella cifra a disposizione, ma spera in un nuovo Lucas Leiva. Nessuno immaginava il brasiliano alla Lazio, eppure Igli Tare è stato abile nel portarlo a Formello.

Lo stesso vuole fare anche con Ramsey, che con il cambio di tecnico rischia di trovare meno spazio. Il problema rimane il prezzo, perché Leiva era una riserva ed è stato pagato poco mentre il gallese ha un costo molto alto. Bisogna quindi cedere: Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere l’indiziato numero uno. Il serbo piace a mezzo mondo e costa centocinquanta milioni di euro, un suo addio porterebbe vagonate di soldi a Lotito e Tare. In quel caso anche Ramsey non sarebbe più così difficile da prendere.