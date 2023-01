Lazio, Abbate: «Sulla diatriba Sarri-Tare ho sentito dire molte mezze verità»

Alberto Abbate, giornalista, ha parlato della presunta diatriba tra Maurizio Sarri e Igli Tare. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sulla diatriba Sarri-Tare ho sentito dire molte mezze verità. Va fatta chiarezza. Cancellieri è stato preso chiedendo a Sarri se gli piacesse come giovane e in vista dell’acquisto di Ilic. Non gli è stato detto che avrebbero speso 9 milioni di euro per fargli fare la prima alternativa. Maximiano è stato preso dopo aver sondato Kepa, Carnesecchi e Vicario che erano scelte di Sarri. Bucati questi, si è andati su Maximiano che Sarri non conosceva e che si è fatto andare bene. Altra bugia: Sarri non ha mai detto che non gli piace Milinkovic e che deve essere ceduto. Lo sta facendo giocare sempre. Lui ha solo paura che non cederlo ora vuol dire perderlo a zero e non poter fare mercato e quindi a malincuore accetterebbe la cessione. E ancora, su Luis Alberto si dice che non ha mai chiesto la cessione e dopo Sassuolo-Lazio lo stesso giocatore dice che ama il Cadice e che è la Lazio ad avergli detto che per il momento non verrà ceduto. Insomma, molti colleghi da una parte dicono che serve armonia e dall’altra non dicono tutto».