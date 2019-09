Lazio, Acerbi nel segno della continuità. È il leader biancoceleste

Lazio, Inzaghi fa affidamento su un duttile Acerbi. È diventato il leader difensivo della compagine biancoceleste

Francesco Acerbi è ormai il vero leader di questa Lazio. Il centrale è arrivato nella Capitale raccogliendo la pesante eredità lasciata da De Vrij, conquistandosi a poco a poco la fiducia dell’ambiente fino ad arrivare in Nazionale.

La sua grande duttilità è un fattore per Simone Inzaghi e potrebbe aprire ulteriori scenari. La Gazzetta dello Sport scrive che un suo impiego sulla sinistra non è da escludere, per favorire l’inserimento di Vavro.