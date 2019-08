Lazio, Acerbi sorride: «Vogliamo iniziare al meglio il campionato»

Il difensore centrale della Lazio, Francesco Acerbi, commenta ai microfoni di Lazio Style Channel le sensazioni a due settimane dal via

Francesco Acerbi può sorridere dopo la vittoria della sua Lazio in amichevole contro il Celta Vigo. Il difensore biancoceleste commenta ai microfoni di Lazio Style Channel le sue impressioni a due settimane dal via della stagione.

«Le partite sono complicate per noi ma anche per i nostri avversari. Conosciamo i nostri limiti ma vogliamo iniziare la Serie A al meglio. L’atmosfera di Marassi è sempre speciale, il derby non è neppure da presentare. Abbiamo disputato quattro partite in una settimana, che sono tante aggiunte agli allenamenti ma tutto questo aiuta a migliorare la condizione. Ora due giorni di riposo, meritati»