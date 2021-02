Lazio Bayern Monaco, Klose: «Sarebbe meglio con i tifosi»

Miroslav Klose presenta la sfida tra Lazio e Bayern Monaco in Champions League: ecco le parole dell’ex attaccante tedesco

Miroslav Klose, ex attaccante di Lazio e Bayern Monaco ed ora nello staff di Flick, ha parlato della sfida in Champions League a La Gazzetta dello Sport.

SULLA SFIDA – «Speravo di incontrare la Lazio e sono contento che finalmente giochi in Champions. Purtroppo viviamo un momento delicato, mi dispiace enormemente per i giocatori, che devono vivere le emozioni della Champions, senza i tifosi».

SUL RITORNO DELLA LAZIO IN CHAMPIONS – «Ogni giocatore e ogni tifoso della Lazio desiderava da anni raggiungere questo traguardo. Non riesco a immaginare nulla di più bello per loro di un Lazio-Bayern con lo stadio esaurito. Purtroppo non è possibile. Sono però contento per i tifosi che possono finalmente vivere la Lazio in Champions».

SULLA SFIDA IMMOBILE-LEWANDOWSKI – «Per me Lewandowski è un top player assoluto. Già prima lo valutavo molto bene, ma ora che lo alleno e lo vedo tutti i giorni posso dire che ha veramente pochi punti deboli. Robert è ambidestro, è forte di testa, capisce le situazioni, è veloce. A mio giudizio, Immobile è molto bravo. Si crea le occasioni, sa giocare in profondità, ha un buon tiro. Secondo me però Lewandowski ha qualcosa in più. E non so se siano i due migliori in assoluto».

