Lazio, Casale: «La ripresa del campionato? È una bella incognita, tante squadre hanno avuto giocatori assenti per il Mondiale»

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato ieri sera alla festa di Natale del club biancoceleste.

PAROLE – «La ripresa del campionato? È una bella incognita, tante squadre hanno avuto giocatori assenti per il Mondiale. Noi siamo stati fortunati, solo due giocatori sono andati fuori e abbiamo avuto più tempo per allenarci insieme. Sarà un bel punto di domanda. È comunque una sosta che ci è servita per lavorare forte e farci trovare pronti».