Caos tamponi alla Lazio: il presidente Lotito pronto a fare causa alla Uefa. Intanto Immobile e gli altri positivi potrebbero scendere in campo contro la Juventus

Continua a tenere banco il caso tamponi alla Lazio, con Inzaghi che ha dovuto rinunciare a diversi giocatori ieri nel match pareggiato in Champions League contro lo Zenit.

Il presidente Lotito è convinto di essere dalla parte della ragione – scrive il Corriere dello Sport – nella gestione dei tamponi. Il numero uno biancocelesti ha scritto alla Uefa e sarebbe pronto anche ad andare in causa con il massimo organismo europeo e il laboratorio Synlab. Intanto Immobile e gli altri calciatori rimasti fuori in Champions dovrebbero tornare disponibili domenica in campionato contro la Juventus.

LE PAROLE DI IGLI TARE