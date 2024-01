Lazio, infortunio Castellanos: le ultime sul rientro in campo

Le ultime sulle condizioni fisiche di Valentin Castellanos, attaccante argentino della Lazio, dopo l’infortunio

Archiviata la Supercoppa, con la pesante sconfitta per 3-0 contro l’Inter, la Lazio pensa già al ritorno in campo in Serie A. I biancocelesti saranno chiamati ad ospitare il Napoli in uno scontro diretto per la Champions.

Per quella partita Sarri potrebbe ritrovare Valentin Castellanos dopo l’infortunio accusato nel derby di Coppa Italia contro la Roma. L’argentino sta infatti aumentando i carichi di lavoro per essere regolarmente a disposizione.

