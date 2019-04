Lazio-Chievo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Chievo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi affrontano i gialloblù guidati da Domenico Di Carlo. Lazio settima in classifica con 52 punti e reduce dal recupero del 25° turno, giocato mercoledì e vinto per 2-0 sull’Udinese; Chievo ultimo (11) e matematicamente retrocesso in Serie B dopo l’ultima sconfitta interna contro il Napoli. Nella gara d’andata, pareggio per 1-1 al ‘Bentegodi’ con le reti di Pellissier e Immobile. Adesso è di nuovo Lazio contro Chievo: biancocelesti con un solo risultato a disposizione per alimentare l’obiettivo Champions. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

LAZIO-CHIEVO 0-1: Incredibile all’Olimpico! Bellissimo gol di Vignato che rientra sul destro e dal limite dell’area fa partire un tiro che si insacca nell’angolino!

LAZIO-CHIEVO 0-2: Palla persa immediatamente dopo la battuta del calcio d’avvio, cross al centro e colpo di testa di Hetemaj che consente ai clivensi di raddoppiare immediatamente.

LAZIO-CHIEVO 1-2: Accorcia le distanze la Lazio con Felipe Caicedo! Immobile riceve in area ed appoggia su Correa, di prima la palla nello spazio a Caicedo che si imbuca e di fronte a Semper calcia sorprendendo il portiere del Chievo

