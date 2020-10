Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha parlato prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

«La Lazio aveva un sogno: tornare in Champions League. Quando sono arrivato mi hanno detto che raggiungere la massima competizione europea era il primo obiettivo da raggiungere, quindi oggi abbiamo tanta voglia di fare bene dopo la brutta gara di sabato scorso, stasera è l’occasione perfetta. La Champions League è la competizione più difficile al mondo, piena di giocatori di talento. Noi dobbiamo tornare ad esprimerci come lo scorso anno. Abbiamo dato il massimo per essere qui, ora dobbiamo affrontare ogni tappa come una squadra vera. La gara di oggi è fondamentale per iniziare al meglio il girone».