Allo stadio Olimpico, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Crotone si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Lazio Crotone 2-1 MOVIOLA

Fischio di inizio – Tutto pronto all’Olimpico: si parte!

7′ Prima occasione per la Lazio -Ci prova Correa servito da Immobile, dopo il dribbling scarica in porta ma la palla finisce troppo alta sopra alla traversa

8′ Cordaz chiude in angolo – Immobile, lanciato a campo aperto, si allarga per cercare il primo palo: chiude il portiere che manda in angolo

12′ Rasoiata di Messias – Si sposta palla sul mancino e calcia direttamente in porta: il giocatore sfiora la rete del vantaggio

14′ GOL LAZIO – Milinkovic porta la Lazio in vantaggio: assist di Radu sul secondo palo, il centrocampista si sfila dalla marcatura e colpisce d’interno



30′ GOL CROTONE – Simy buca la difesa della Lazio, prende il tempo ad Acerbi e colpisce la palla di punta, sorprendendo Reina



37′ Luis Alberto dalla distanza – Immobile scarica all’indietro sulla trequarti, raccoglie palla lo spagnolo che calcia in porta. Cordaz para sicuro

39′ GOL LAZIO – Stavolta non sbaglia Luis Alberto! Sponda di Immobile, lo spagnolo arriva a rimorchio e segna il raddoppio!

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio Crotone 2-1: risultato e tabellino

RETI: Milinkovic 14′; Simy 30′; Luis Alberto 39′;

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Cataldi, Escalante, A. Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy.

A disp.: Festa, Crespi, Djidji, Cuomo, Rispoli, Benali, Rojas, Zanellato, Vulic, Henrique, Riviere, Di Carmine. All.: Michele Tardioli.

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)