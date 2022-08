Lazio, Cucchi: «Luis Alberto l’ultimo numero 10 nella storia del calcio»

Riccardo Cucchi, noto radiocronista e tifoso della Lazio, ha analizzato il caso Luis Alberto: ecco le sue dichiarazioni

Riccardo Cucchi è stato intervistato in esclusiva da Lazionews24. Le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Io sono tra quelli che lo difendono a spada tratta. Quanti giocatori come Luis Alberto siamo in grado di vedere in questo momento? Quanti calciatori sono in grado di fare il lavoro che fa Luis Alberto? Si può discutere che giocatori come lui difficilmente si possono inserire nel calcio moderno, perchè hanno la logica della creatività, della fantasia e della libertà. Libertà a volte è anche non rispondere logiche tattiche del proprio allenatore e questo è un problema. È umorale? Meno male! La sua grandezza sta anche lì, quante volte ha mandato a quel paese Inzaghi… Adesso Luis Alberto è arrabbiato, io mi auguro sbollisca presto, non credo vada al Siviglia, ma sono felicissimo di averlo alla Lazio: uno come lui non si trova facilmente. Voglio esagerare: per me è l’ultimo numero 10 della storia del calcio, non ce ne sono più… Teniamocelo stretto».

