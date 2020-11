Lazio, domani l’esito dell’ultimo giro di tamponi: si rivede Lulic in campo

La Lazio torna in campo per preparare la sfida allo Zenit. A Formello seduta di scarico e nuovo giro di tamponi

Testa allo Zenit. La Lazio si è ritrovata questa mattina per preparare la terza gara del Girone F di Champions League, dopo la vittoria contro il Torino. Seduta di scarico col gruppo diviso in due: da una parte chi è stato largamente impiegato nella partita di ieri; dall’altra, i subentrati e chi è rimasto in panchina. Per i primi lavoro in palestra, tutti gli altri sul manto erboso per esercitazioni con la palla.

Sul campo si sono rivisti sia Lulic che Radu: il Capitano ha completato la seduta, salvo per la partitella finale; il compagno invece ha svolto un lavoro differenziato col pallone. Entrambi stanno lavorando per essere reinseriti nella lista campionato.

Nuova gara, nuovi tamponi. A due giorni dalla trasferta in terra russa, a Formello si sono svolti i nuovi test. Ancora fuori Lazzari, D. Anderson e Luis Alberto, ai quali si aggiunge Escalante per un problema muscolare, da valutare invece Fares che ieri ha lasciato anzitempo il campo di Torino.