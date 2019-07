Lazio, ecco la lista dei convocati di Inzaghi per Auronzo: Lukaku e Berisha rischiano l’intero ritiro

La preparazione estiva in casa Lazio è iniziata oggi, con la partenza alle ore 17:30 a Fiumicino direzione Auronzo, in Veneto. Mister Simone Inzaghi ha convocato per questo atteso ritiro 25 giocatori. A rischio Strakosha, Badelj, mentre Lukaku e Berisha potrebbero addirittura non partire mai. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Proto, Guerrieri e Adamonis

Difensori: Acerbi, Vavro, Luiz Felipe, Wallace, Patric e Jorge Silva

Centrocampisti: Lazzari, Lulic, Marusic, Durmisi, Jony, Leiva, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic e Andrè Anderson

Attaccanti: Immobile, Caicedo, Correa, Adekanye e Rossi