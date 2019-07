Lazio, ecco le nuove maglie ufficiali Home e Third: novità e tradizione per la stagione 2019/2020

Ecco finalmente svelate dalla S.S. Lazio le nuove maglie per la prossima stagione di Serie A 2019/2020. La prima, chiamata Home, vestirà la squadra di Simone Inzaghi nelle partite all’Olimpico. Sarà celeste in due tonalità, a righe orizzontali, e sul petto avrà a destra il logo Macron Hero in blu navy e a sinistra lo lo scudetto della Lazio.

Sopra lo scudetto, la coccarda tricolore della Coppa Italia 2019. La maglia Third, ossia la terza maglia, avrà comunque il collo alla coreana, ma sarà interamente in blu navy, così come i calzoncini.