Lazio, esami strumentali in Paideia per Correa – VIDEO

Lazio, esami strumentali in Paideia per Correa dopo il nuovo problema al polpaccio avvertito nel derby con la Roma

Correa fa ancora preoccupare la Lazio. Reduce da uno stop per infortunio, infatti, il Tucu ha accusato nuovamente un problema al polpaccio nel derby contro la Roma di settimana scorsa.

Per appurare se si tratti di un risentimento o, nella peggiore delle ipotesi, di una lesione, il numero 11 biancazzurro questa mattina si è presentato in Paideia per effettuare gli esami strumentali al polpaccio destro.