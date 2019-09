I biancocelesti questa sera scenderanno in campo contro il Cluj

Dopo la Champions oggi sarà volta delle italiane impegnate in Europa League. La Lazio è chiamata a voltare subito pagina dopo la brutta sconfitta suita per mano della Spal domenica. Via quindi ai cambi di mister Inzaghi soprattutto in attacco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti per questo match con molta probabilità Ciro Immobile si accomoderà in panchina per lasciar spazio alla coppia formata da Caicedo e Correa.