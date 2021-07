Lazio, giocatore positivo al Covid? Nessuna conferma dal club

Giocatore positivo in casa Lazio? Tutto tace dal ritiro di Auronzo di Cadore: ecco la situazione del club biancoceleste

Ieri in mattinata è circolata la voce di un giocatore positivo nel ritiro della Lazio. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un giocatore della Primavera aggregato alla prima squadra. Il giovane sarebbe subito stato messo in isolamento, rispettando dunque le regole previste dal protocollo.

Va detto però che il club ha scelto la via del silenzio. La squadra però, nella giornata odierna, dovrebbe sottoporsi a un giro di tamponi. Un controllo che quindi riguarderebbe tutti i componenti del gruppo squadra e che sarebbe così svolto, come già previsto, a 48 ore dalla prossima amichevole, in programma martedì contro la Fiori Barp Sospirolo.

