Lazio, il comunicato di Lotito sulle attività della nuova stagione, in vista dei festeggiamenti per i 120 anni della società

Attraverso una nota ufficiale sul sito della Lazio, Claudio Lotito ha reso note le attività e delle migliorie apportate per la nuova stagione, che porterà ai festeggiamenti dei 120 anni della squadra.

Oltre alla ristrutturazione del centro sportivo di Formello, anche il miglioramento degli impianti visivi e vocali dell’Olimpico. Lotito annuncia anche delle iniziative in collaborazione con l’Università Telematica UNINETTUNO e Banca Igea per la creazione di borse di studio per i ragazzi e le ragazze delle giovanili bianconcelesti.