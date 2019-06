Lazio, il mercato stenta a decollare. Si attendono prime le cessioni?

Ancora fermo il mercato della Lazio. Lotito e Tare osservano e studiano i colpi da fare, su tutti Vavro e Jony. Spazio prima alle cessioni?

La Lazio sta osservando tutti in queste prime settimane di mercato. Questo perché i biancocelesti non hanno ancora portato avanti nessuna operazione né in entrata, né in uscita. Un’attesa ponderata, quella di Lotito, che probabilmente sta valutando diverse piste per poi affondare definitivamente. I nomi che piacciono sono i noti: Vavro e Jony su tutti.

Prima di tutto, però, ci sono da perfezionare le uscite. Ovviamente quella eventuale di Milinkovic-Savic garantirebbe fondi non indifferenti al club biancoceleste. Cifra che potrebbe essere investita nuovamente. Si monitora poi la situazione Radu: la separazione, già da settimane, sembra annunciata per volontà di rinnovare la rosa. Il suo contratto scade in ogni caso tra due anni, per cui la partenza è strettamente legata a una possibile offerta di qualche club.