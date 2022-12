Lazio, Immobile: «Mi è sempre piaciuto affrontare giocatori forti, come Chiellini...»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato dei momenti chiave della sua carriera in Italia

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato a GOAL50.

GRANDI DEL CALCIO – «Mi è sempre piaciuto affrontare giocatori forti, come Chiellini per esempio. Ricordo una doppietta segnata allo Juventus Stadium, quel giorno già era stato bello confrontarmi contro di lui, poi segnare è stato ancora più emozionante. In Italia abbiamo avuto tanti attaccanti forti, citarne uno solo sarebbe riduttivo, ma direi quelli che hanno scritto la storia di questo sport come Maradona o Van Basten. Non ho avuto la fortuna di viverli, ma nei video ho visto tutte le loro gesta».