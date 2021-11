Lazio, infortunio Immobile: l’attaccante out col Marsiglia. Le ultime

Contro il Marsiglia, la Lazio dovrà rinunciare a Ciro Immobile assente nella rifinitura odierna. Le ultime

La Lazio si sta allenando questa mattina a Formello per preparare la sfida di Europa League contro il Marsiglia. Ciro Immobile non è in campo e a questo punto la sua assenza per domani diventa praticamente certa.

Per il bomber laziale dolore al ginocchio oltre a nausea e altri sintomi influenzali, ma non febbre. Da verificare dunque le sue condizioni in vista del Marsiglia e anche in vista della Salernitana.

