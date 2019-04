Lazio, Inzaghi: «Grande vittoria, ora testa solo alla Spal»

Il tecnico laziale fa i complimenti ai suoi, grande vittoria in casa dell’Inter, che riapre la corsa Champions. Ora testa alla Spal nel turno infrasettimanale

Simone Inzaghi ha ottenuto con la sua Lazio, una vittoria fondamentale a San Siro contro l’Inter, queste le sue parole a Sky Sport: «Stiamo giocando partite molto molto interessanti. I difensori sono stati bravi, questa settimana ci avevamo lavorato avendo Politano e Perisic da affrontare sulle corsie laterali. Abbiamo lavorato sui loro traversoni, stasera è stato molto bravo anche Strakosha, che ho lanciato io nonostante in B giocava e non giocava. Milinkovic-Savic era arrivato a fine ritiro in estate, probabilmente avrei dovuto inserirlo gradualmente».

Il mister biancoceleste ha già la testa alla Spal, perchè nonostante i tre punti di stasera, la Lazio deve ancora rincorrere, questo il suo pensiero: «Siamo in ritardo, dobbiamo recuperare terreno. In Italia ogni partita è difficile, e con così tanti viaggi e spostamenti non si lavora nel modo giusto. Dobbiamo recuperare energie per Ferrara, poi penseremo a quella dopo».