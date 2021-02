Lazio, Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo: manca un dettaglio

Il rinnovo di Inzaghi non è ancora arrivato: da limare alcuni dettagli economici, la volontà delle parti non è comunque in discussione

Nella Lazio che verrà, la certezza è Simone Inzaghi. Il rinnovo non è ancora stato messo nero su bianco, ma la società dà per scontato il matrimonio con l’allenatore.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono ancora alcuni dettagli di natura economica da limare: le distanze sono minime, ma un incontro è necessario. Gli impegni federali del presidente Lotito hanno rallentato la trattativa, l’esito – comunque – non sembra in discussione.