Lazio, Inzaghi: «Ottima gara. Correa ha una fastidio»

Il tecnico della Lazio Inzaghi ha commentato la vittoria conquistata in Coppa Italia contro la Cremonese di Rastelli

Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Cremonese: «Ho avuto le risposte che cercavo in una partita a cui tenevamo. Abbiamo approcciato bene la gara, che avevamo preparato bene in questi giorni. Tutti i ragazzi hanno fatto un’ottima gara».

«Cataldi ha stretto i denti per un problema al polpaccio che si trascina da prima di Brescia. Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare questa sera, vedremo nei prossimi giorni. Correa sta risolvendo il fastidio al polpaccio», ha concluso il tecnico della Lazio.