Il centrocampista della Lazio Leiva ha parlato della sua esperienza nella Capitale dopo l’arrivo dal Liverpool – VIDEO

Lucas Leiva ha raccontato ai microfoni di DAZN la sua esperienza alla Lazio: «Qui ho riscoperto me stesso e la mia famiglia è felice, questo aiuta molto. A poco a poco ho dimostrato il mio valore».

«Avevo grandi aspettative come i tifosi perché arrivavo da un grande club come il Liverpool. Non mi immaginavo sarebbe andata così bene», ha concluso il centrocampista brasiliano.