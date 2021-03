Lazio, Lotito atteso da una settimana di fuoco in Tribunale: tutti gli appuntamenti

Settimana cruciale per Lotito: nei prossimi giorni, le due udienze per le battaglie legali legate al caso tamponi e alla gara col Torino

Settimana di fuoco per il Presidente Lotito. Una vera e propria maratona di processi aspetta il patron biancoceleste: come riporta il Corriere dello Sport, il primo appuntamento è per la questione legata ai tamponi.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Il 26 marzo, presso il Tribunale Federale Nazionale, ci sarà l’udienza rinviata lo scorso 16 marzo, quando saranno chiamati Rodia e Pulcini a rispondere della presenza di Ciro Immobile nella famosa gara contro il Torino. I biancocelesti faranno leva sulla testimonianza di Enrico Di Rosa – direttore della Asl 1 di Roma – che avrebbe dato il via libera di inserire l’attaccante nella lista dei convocati.

TORINO – Come accennato ieri, l’altra udienza è fissata per il 29 marzo. Dopo il primo grado, Lotito ha presentato un ricorso per chiedere la vittoria a tavolino e i 3 punti. Il confronto con la Corte d’Appello si terrà lunedì alle 12.30.