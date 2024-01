Lazio, Lotito: «Bernardeschi? Non so, il ds Fabiani...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tag24 del possibile arrivo di Federico Bernardeschi

PAROLE – «Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla…. Risposta dai Friedkin? Chi avrei chiamato, che avrei dovuto fare? Ma per favore, non posso stare dietro anche a queste stupidaggini».