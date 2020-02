Lazio, Lotito: «Io presidente della FIGC? C’è un problema»

Il presidente della Lazio Lotito ha commentato la possibilità di diventare il numero uno della FIGC: «C’è un problema»

Claudio Lotito ha parlato a margine di un evento presso il Rotary Club Milano Porta Venezia: «Ho portato io Dal Pino in Lega Serie A, l’ho proposto personalmente come presidente. È una persona valida, con grandi qualità morali e professionali, ci può far fare un salto in avanti sui diritti tv, ma i soldi vanno cercati, non c’è nessuno che ti aspetta per darteli».

«Candidarmi alla presidenza Figc? C’è un problema, ho due squadre di calcio e dovrei non rappresentarle più. Ma io ho già un ruolo istituzionale e ne sono felice, perché da un lato tocco con mano i problemi e dall’altro lato cerco di risolverli. Ora manca la riforma dei campionati, il modello del calcio in Italia oggi non si autosostiene, bisogna fare in modo che diminuiscano le squadre», ha concluso il presidente della Lazio.