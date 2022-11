Lazio, Lotito: «Sul progetto Flaminio non ho mollato»

Le parole di Claudio Lotito sul progetto Stadio Flaminio per la Lazio: «A breve dovrebbe esserci un incontro congiunto in Campidoglio»

Il patron della Lazio, Claudio Lotito è tornato a parlare della questione stadio Flaminio, che tiene banco ormai da parecchie settimane. Queste le sue parole, rilasciate a Il Messaggero.

PROGETTO – «Non ho mai mollato. Io ho agito in silenzio e senza fare proclami. Ho fatto rilievi e approfondimenti, senza subire i diktat di nessuno. Ho incontrato l’assessore Onorato e la Soprintendenza. A breve dovrebbe essere un incontro congiunto in Campidoglio per capire se la capienza può arrivare a 45mila. Ci sono dei vincoli, ma io il progetto ce l’ho chiaro».

CRAGNOTTI – «Gli ho detto che lo stadio è l’ultimo tassello che manca a questa Lazio. Mi sono avvicinato a Sergio, anche perché non ho mai avuto nulla contro di lui. Tutti quelli che hanno lavorato con la Lazio vanno ricordati».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LAZIONEWS24.COM