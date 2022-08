Lazio Luis Alberto, i biancocelesti hanno deciso: le ultime

La Lazio ha deciso di trattenere Luis Alberto, la società ha ribadito che non cederà lo spagnolo e dunque anche Ilic resterà soltanto un sogno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Mago non andrà al Siviglia e il centrocampista serbo del Verona non arriverà se non uscirà uno in mediana. La Lazio ha deciso sperando che lo spagnolo torni in campo quello delle passati stagioni senza pensieri.