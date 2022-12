Lazio, Luis Alberto: «Tifo Argentina per Messi, il miglior giocatore della storia»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti dopo l’amichevole contro il Galatasaray

PAROLE – «La rete mi dà fiducia e motivazione. Il mese di ottobre è stato molto difficile con tante partite, siamo tornati con la voglia di fare molto bene nella seconda parte di stagione. Dopo il primo gol abbiamo reagito bene, siamo stati stretti e abbiamo giocato un bella partita. Non do molta importanza alla fascia da capitano, qui siamo tutti uguali. Il capitano è Ciro Immobile e so che anche a Danilo Cataldi piace indossare la fascia. In ogni caso, è sempre un onore essere il capitano. Tifo Argentina per Messi, il miglior giocatore della storia. Lui è il calcio e non può smettere senza vincere questo trofeo».