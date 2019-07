Lazio, Lulic: «Obiettivo Champions. Troppi errori lo scorso anno»

Il capitano della Lazio, Lulic, ha commentato la prossima stagione questo pomeriggio in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa odierna, il capitano della Lazio, Senad Lulic, ha commentato la prossima stagione che si appresta ad iniziare.

Ecco le sue parole: «L’obiettivo resta la Champions, dobbiamo imparare dagli errori commessi lo scorso anno, speriamo di arrivare fino in fondo lottando sempre ed avendo meno infortuni possibili. Serve il campionato perfetto per arrivare tra le prime quattro, il gruppo è sempre unito. Speriamo che tutti rimangano, la concorrenza aiuta ad ottenere risultati positivi. La testa c’è sempre stata, in alcuni momenti siamo calati nell’approccio, dobbiamo scendere in campo sempre come se fosse l’ultima battaglia, giocare in Serie A non è facile per nessuna squadra».