Il giocatore della Lazio Senad Lulic ha parlato della vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma

Senad Lulic, calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Oggi per i laziali è un giorno speciale: il 26 maggio di 7 anni fa, la Lazio vinse la Coppa Italia battendo in finale la Roma, con gol, proprio di Lulic.

«Buon 26 maggio a tutti i tifosi. Più passa il tempo più ti rendi conto di cosa ha significato questo gol. È un’emozione bella e indimenticabile. Ricevo tanti messaggi, più in questo giorno, che in quello del mio compleanno. Sappiamo tutti quanto è importante questa data, fa piacere ricevere questo affetto. Dispiace non poter rispondere a tutti. Questa cosa non si dimentica, non solo la partita ma tutto il contorno. Mia moglie era incinta, e le dissi che era meglio se non avesse guardato la partita. Quando ci siamo visti è stato bellissimo, l’ho abbracciata forte».