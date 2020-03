Lazio, Marchegiani: «Gioca meglio di tutte, è forte da sola»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, commenta il momento della squadra di Simone Inzaghi: le sue parole

«È dalla partita con la Juventus che la squadra di Inzaghi è arrivata ai massimi livelli, Inzaghi e i suoi fanno bene a credere nello scudetto. La Lazio non è partita con i favori del pronostico e non è la più forte, è in testa perché gioca meglio di tutte. Grazie alle tante vittorie la squadra ha guadagnato consapevolezza, ma è forte da sola, ha solo trovato continuità».