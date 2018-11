Lazio-Marsiglia 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Lazio-Marsiglia, gruppo H Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo aver ottenuto una preziosa vittoria nello scorso turno al “Velodrome”, la Lazio di Simone Inzaghi occupa la seconda posizione in solitaria nel Gruppo H con 6 punti, dietro al rullo compressore Eintracht Francoforte. Quello che andrà in scena alle 18.55 allo stadio “Olimpico” di Roma potrebbe rappresentare già una sorta di match˗point in vista della qualificazione al turno successivo: innanzitutto perché una vittoria garantirebbe un congruo e incolmabile distacco dagli stessi francesi e, poi, perché un concomitante successo dei tedeschi sull’Apollon concederebbe il pass definitivo alle gare a eliminazione diretta. D’altro canto, la squadra di Garcia, proprio in virtù di tutte queste situazioni contingenti, cercherà di dare il massimo per provare a strappare tre punti fondamentali, affidandosi al recuperato Thauvin. Ecco la cronaca live del match

Lazio-Marsiglia 1-0: tabellino

Marcatori: 46′ pt, Parolo (L)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile.

Olympique Marsiglia (5-4-1): Pelè; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Caleta-Car, Ocampos; Thauvin, Sanson, Strootman, Lopez; Nije

Arbitro: Vladislav Bezborodov

Note: Ammonizioni: Ocampos (M), Wallace (L), Thauvin (M)

Lazio-Marsiglia: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO: Lazio che inizia l’incontro mantenendo ritmi molto bassi, cercando di affondare sulle corsie laterali ma senza mai forzare troppo la spinta. Piuttosto, è l’OM ad andare vicinissima al vantaggio con un tiro ravvicinato di Sakai, salvato dal provvidenziale intervento di Strakosha. Sono gli ospiti a dover far la partita e la Lazio attende, temporeggia e questo va inficiare sulle occasioni dei padroni di casa, dal momento che Immobile e Correa non riescono a ricevere palloni invitanti. Una prima frazione non esattamente spettacolare, molto tattica con emozioni al contagocce: entrambe rischiano poco, si chiudono spesso in difesa e si rivelano troppo spesso eccessivamente guardinghe, in particolare i padroni di casa. Leggermente meglio gli uomini di Garcia che sono riusciti a costruire qualche azione in più degli avversari ma sul finale Parolo, su un campanile di Immobile, svetta più in alto di tutti portando i suoi sorprendentemente in vantaggio

46′ – Si conclude qui il primo tempo: la Lazio conduce per 1-0

46’ ˗ GOL LAZIO!!!!! Parolo sorprende la difesa ospite, riuscendo ad anticipare un Caleta-Car troppo molle, e con un colpo di testa che bacia il palo, infilare il pallone alle spalle di Pelé, su campanile non esteticamente perfetto ma tremendamente efficace di Immobile

45’ ˗ Assegnato 1’ di recupero

43’ ˗ Occasione Marsiglia. Gli ospiti tornano a premere con Thauvin che, a poca distanza dal limite dell’area, lascia partire un sinistro insidioso, allontanato da Strakosha in tuffo

39’ ˗ Ammonizione per Thauvin, per proteste

39’ ˗ Fallo troppo duro di Strootman su Correa: calcio di punizione a circa 30 metri dalla porta avversaria

36’ ˗ Caleta˗Car non rischia e si rifugia in fallo laterale evitando l’intervento di Immobile

34’ ˗ Luiz Gustavo, con il mestiere, riesce a impedire a Parolo di agguantare un pallone sul fondo del campo per rimetterlo al centro dell’area: provvidenziale il suo intervento

31’ ˗ Sugli sviluppi del calcio di punizione, Thauvin centra in pieno la barriera

30’ ˗ Nuovo intervento irruente di Wallace al limite dell’area su Strootman: già ammonito, il difensore ha rischiato moltissimo

27’ ˗ Correa viene messo a terra, forse con una gomitata, dal duello in corsa con Sakai ma l’arbitro non ritiene il colpo tale da assegnare un cartellino

26’ ˗ Intervento troppo irruente di Wallace su Thauvin: ammonizione per lui

24’ ˗ Fuorigioco fischiato a Lopez

23’ ˗ Occasione Lazio. Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Cataldi, Correa svetta più in alto di tutti ma la traiettoria del suo pallone finisce alta sopra l’incrocio alla destra di Pelè

22’ ˗ Ammonizione per Ocampos

21’ ˗ Intervento decisamente al limite di Ocampos su Marusic sotto gli occhi dell’assistente: nonostante abbia preso palla piena, l’entrata è stata decisamente irruente

19’ ˗ Occasione Lazio. Grande spunto di Correa in area di rigore, atterrato dalla pressione forse troppo estesa di Luiz Gustavo: l’arbitro è vicino all’azione ma non fischia neanche in questa occasione

18’ ˗ Rapido e tecnico scambio di palla tra Nije e Thauvin al limite dell’area: il francese subisce un lieve sgambetto ma l’arbitro non ritiene l’intervento tale da assegnare il rigore, soprattutto per il tuffo decisamente accentuato

17’ ˗ Ottimo intervento di Wallace in chiusura

16’ ˗ Sakai colto in fuorigioco

15’ ˗ Colpo assolutamente gratuito di Rami su Immobile: l’arbitro fischia nei pressi della linea laterale, in prossimità delle panchine

13’ ˗ Nije si crea lo spazio per il tiro al limite dell’area ma la conclusione viene respinta da Acerbi con il corpo

12’ ˗ Primo calcio d’angolo per la Lazio: salgono tutte le torri ma Sakai riesce ad allontanare tempestivamente

11’ ˗ Azione piuttosto confusa a centrocampo degli ospiti che si conclude con un tiro senza troppe pretese di Luiz Gustavo

8’ ˗ Sul rapido ribaltamento di fronte, Pelè esce dalla sua area con un coraggioso colpo di testa, sventando una potenziale buona occasione per Immobile

7’ ˗ Occasione Marsiglia. Straordinario intervento di Strakosha sugli sviluppi di una rimessa laterale. Salvataggio provvidenziale sul tiro ravvicinato di Sakai, lasciato completamente libero dalla difesa: il tentativo di far passare il pallone in mezzo alle gambe viene vanificato dalla chiusura del portiere

6’ ˗ Buono sprint di Sanson palla al piede, atterrato da un avversario: calcio di punizione nei pressi del cerchio di centrocampo

5’ ˗ Correa cade dopo un leggero tocco di Ocampos, invocando il fallo, ma non trovando la risposta attesa dell’arbitro

3’ ˗ Caleta˗Car non trova sbocchi ed è costretto a compiere una serie di retropassaggi che non vanno decisamente a entusiasmare Garcia

2’ ˗ Fuorigioco fischiato a Immobile sul lancio di Cataldi di prima intenzione

1’ ˗ La Lazio prova subito a distendersi con un tentativo di scatto di Immobile, stoppato dal buon posizionamento di Sanson

1’ ˗ Bezborodov ha fischiato il calcio d’inizio del match: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Lazio e Marsiglia sono scese in campo e sono pronte a disputare il quarto match del Gruppo H della UEFA Europa League, senza tifosi ospiti dopo i fatti dell’andata, severamente condannati dall’UEFA

Lazio-Marsiglia: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (5-4-1): Pelè; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Caleta-Car, Ocampos; Thauvin, Sanson, Strootman, Lopez; Nije

Lazio-Marsiglia: probabili formazioni e pre-partita

Qui Lazio. L’obiettivo è quello di chiudere i giochi con due turni di anticipo. Per farlo, gli uomini di Inzaghi dovranno mettere in campo la stessa grinta agonistica e lo stesso killer instict esibito nella gara d’andata vinta per 3-1. Per l’occasione, il tecnico opterà per qualche cambio dopo la goleada contro la SPAL. Ancora una volta, a guidare la difesa biancoceleste, ci penserà Acerbi, affiancato da Wallace e Luiz Felipe. In regia dovrebbe essere confermato Cataldi, coadiuvato e protetto da Milinkovic e Berisha. In avanti spazio alla coppia Caicedo˗Correa, con Immobile pronto a subentrare.

Qui Marsiglia. Dopo la sonora sconfitta patita contro la Lazio, per gli uomini di Garcia è arrivata anche una terribile doccia fredda in Ligue 1, contro il Montpellier. L’unica nota lieta è il recupero, ormai a pieno regime, di Thauvin che dovrebbe agire sulla trequarti insieme a Ocampos e Payet, dietro a Mitroglu. In difesa, spazio al neo acquisto Caleta˗Car, in coppia con Rami. A fare da diga a centrocampo, infine, il duo Luiz Gustavo˗Strootman.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Berisha, Caceres; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Caleta-Car, Sakai; Luiz Gustavo, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglu. Allenatore: Garcia.

Lazio-Marsiglia: precedenti

Quello che andrà in scena questa sera allo stadio “Olimpico” di Roma tra i padroni di casa e i transalpini sarà l’incontro numero 6 tra le due formazioni, per un bilancio che pende a favore della formazione attualmente allenata da Simone Inzaghi: tre sono state le vittorie biancocelesti, una quella marsigliese e un solo pareggio. Come già accennato la volta scorsa, la Lazio fu la prima squadra a espugnare la fortezza del Velodrome, nella fase a gironi dell’edizione 1999˗2000 della UEFA Champions League, grazie al 2˗0 siglato dal duo Stankovic˗Conceiçao. Ma a Roma ci si ricorderà soprattutto del vero e proprio tripudio di Simone Inzaghi, autore di uno straordinario poker, e del gol di Boksic, proprio nel ritorno. Numerosi sono, infine, giocatori illustri ad aver vestito entrambe le casacche; a tal proposito, basti ricordare Ivan de la Peña, Ravanelli, Cissè, Cana ma, soprattutto, Alen Bokšić.

Lazio-Marsiglia: arbitro

Sarà il russo Vladislav Bezborodov l’arbitro designato dall’UEFA a dirigere la quarta sfida del Gruppo H tra Lazio e Marsiglia. Per il direttore di gara, originario di San Pietroburgo, classe ’73 ed ex calciatore, si tratta della 14° sfida in stagione, dopo le molte accumulate in Premier Liga russa, in Europa League, in Champions League e nella nuova Nations League. Per l’occasione, Vladislav Bezborodov sarà coadiuvato dagli assistenti Danchenko e Gavrilin, il quarto uomo sarà Lunev e i due addizionali saranno Levnikov e Ivanov.

Lazio-Marsiglia Streaming: dove vederla in tv

