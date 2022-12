Lazio-Maximiano, c’è aria d’addio con il portiere: le ultime

Il portiere non gioca dalla prima giornata, dove fu espulso: ora tra la Lazio e Maximiano potrebbe essere l’addio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il portiere si starebbe guardando intorno per andare a raccogliere minutaggio altrove. Una delle squadre sulle sue tracce è il Cadice, squadra spagnola. Dunque possibile ritorno in Liga, dopo che i biancocelesti lo prelevarono dal Granada in estate.